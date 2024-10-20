У Суареса 2+2 в матче с «Нью-Инглэнд Революшн». Форвард «Интер Майами» завершил регулярку МЛС с 20 голами и 9 ассистами в 27 играх
Луис Суарес сделал дубль и 2 ассиста матче МЛС с «Нью-Инглэнд Революшн» (6:2).
Форвард «Интер Майами» продлил результативную серию (3+3) до 3 игр.
Всего в 27 матчах завершившегося регулярного чемпионата МЛС на счету 37-летнего уругвайца 20 голов и 9 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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