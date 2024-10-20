Сперцян про 0 поражений у «Краснодара» в сезоне РПЛ: «Нужно оставаться скромными и продолжать то, что мы делаем на тренировках и в играх» 

Эдуард Сперцян высказался об отсутствии поражений у «Краснодара» в сезоне Мир РПЛ.

После 12 матчей «быки» лидируют в таблице, опережая «Зенит» на одно очко, а «Локомотив» – на три.

«Отсутствие поражений у «Краснодара» в чемпионате можно объяснить нашей работой и верой всей команды. Нужно оставаться скромными и продолжать то, что мы делаем на тренировках и в играх.

А за полем один из важных факторов — дисциплина», — сказал полузащитник «Краснодара ».