Сперцян про 0 поражений у «Краснодара» в сезоне РПЛ: «Нужно оставаться скромными и продолжать то, что мы делаем на тренировках и в играх»
Эдуард Сперцян высказался об отсутствии поражений у «Краснодара» в сезоне Мир РПЛ.
После 12 матчей «быки» лидируют в таблице, опережая «Зенит» на одно очко, а «Локомотив» – на три.
«Отсутствие поражений у «Краснодара» в чемпионате можно объяснить нашей работой и верой всей команды. Нужно оставаться скромными и продолжать то, что мы делаем на тренировках и в играх.
А за полем один из важных факторов — дисциплина», — сказал полузащитник «Краснодара».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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