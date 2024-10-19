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Умяров о Венделе: «Самый топовый в РПЛ на сегодня. Дальше – Сперцян и Кордоба. Но это если не брать игроков «Спартака»

Наиль Умяров назвал лучших на данный момент игроков Мир РПЛ.

Хавбек «Спартака» высказался в преддверии сегодняшнего матча 12-го тура с «Краснодаром».

— Тебе как опорнику придется особенно часто противостоять креативным игрокам соперника.

— Да. Но мне интересно играть против сильных футболистов.

— Кордоба входит в твой топ-3 самых неудобных оппонентов?

— В тройку я точно включу Вендела. Пожалуй, это самый топовый игрок нашей лиги на сегодня. А дальше как раз Сперцян и Кордоба. Но это, конечно, если не брать игроков «Спартака», — сказал Умяров.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
logoСпартак
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoДжон Кордоба
logoВендел
logoЭдуард Сперцян
logoНаиль Умяров
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