Умяров о Венделе: «Самый топовый в РПЛ на сегодня. Дальше – Сперцян и Кордоба. Но это если не брать игроков «Спартака»

Наиль Умяров назвал лучших на данный момент игроков Мир РПЛ.

Хавбек «Спартака » высказался в преддверии сегодняшнего матча 12-го тура с «Краснодаром ».

— Тебе как опорнику придется особенно часто противостоять креативным игрокам соперника.

— Да. Но мне интересно играть против сильных футболистов.

— Кордоба входит в твой топ-3 самых неудобных оппонентов?

— В тройку я точно включу Вендела . Пожалуй, это самый топовый игрок нашей лиги на сегодня. А дальше как раз Сперцян и Кордоба. Но это, конечно, если не брать игроков «Спартака», — сказал Умяров .