Умяров о Венделе: «Самый топовый в РПЛ на сегодня. Дальше – Сперцян и Кордоба. Но это если не брать игроков «Спартака»
Наиль Умяров назвал лучших на данный момент игроков Мир РПЛ.
Хавбек «Спартака» высказался в преддверии сегодняшнего матча 12-го тура с «Краснодаром».
— Тебе как опорнику придется особенно часто противостоять креативным игрокам соперника.
— Да. Но мне интересно играть против сильных футболистов.
— Кордоба входит в твой топ-3 самых неудобных оппонентов?
— В тройку я точно включу Вендела. Пожалуй, это самый топовый игрок нашей лиги на сегодня. А дальше как раз Сперцян и Кордоба. Но это, конечно, если не брать игроков «Спартака», — сказал Умяров.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
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