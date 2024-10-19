Мяч попал Абене в руку в штрафной «Спартака» после удара Сперцяна. Левников не назначил пенальти

В ворота «Спартака» не поставили пенальти после попадания в руку.

После розыгрыша аута Эдуард Сперцян пробил в створ ворот. Мяч попал в руку Миенти Абене. Главный арбитр Кирилл Левников не назначил пенальти, судья также не смотрел повтор с помощью ВАР. Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ» Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.