Мяч попал Абене в руку в штрафной «Спартака» после удара Сперцяна. Левников не назначил пенальти
В ворота «Спартака» не поставили пенальти после попадания в руку.
После розыгрыша аута Эдуард Сперцян пробил в створ ворот. Мяч попал в руку Миенти Абене.
Главный арбитр Кирилл Левников не назначил пенальти, судья также не смотрел повтор с помощью ВАР.
Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовано: Sports
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