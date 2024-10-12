Мостовой о «Краснодаре»: «Там любой тренер будет идти на 1-м месте – Мусаев или кто-то другой. Посмотрите на состав: Кордоба, Сперцян, сильные латиноамериканцы»
Александр Мостовой поделился мнением о лидерстве «Краснодара» в Мир РПЛ.
Команда Мурада Мусаева занимает первое место в таблице чемпионата России, набрав 27 очков после 11 туров.
«Я уже давно говорил, что «Краснодар» будет претендовать на медали в этом сезоне. Почему? А вы посмотрите на подбор футболистов: Кордоба, Сперцян, сильные латиноамериканцы.
Понятно, что с таким подбором игроков они будут идти вверху таблицы. Мусаев или кто-то другой – там любой тренер будет идти на первом месте», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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