Мостовой о «Краснодаре»: «Там любой тренер будет идти на 1-м месте – Мусаев или кто-то другой. Посмотрите на состав: Кордоба, Сперцян, сильные латиноамериканцы»

Александр Мостовой поделился мнением о лидерстве «Краснодара» в Мир РПЛ.

Команда Мурада Мусаева занимает первое место в таблице чемпионата России, набрав 27 очков после 11 туров.

«Я уже давно говорил, что «Краснодар » будет претендовать на медали в этом сезоне. Почему? А вы посмотрите на подбор футболистов: Кордоба , Сперцян , сильные латиноамериканцы.

Понятно, что с таким подбором игроков они будут идти вверху таблицы. Мусаев или кто-то другой – там любой тренер будет идти на первом месте», – сказал бывший полузащитник сборной России.