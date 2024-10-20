Беллингем разозлился, когда Винисиус не отдал ему пас и пробил мимо. Анчелотти не волнуется: «Значит, у Джуда есть яйца. После игры они смеялись, проблем нет»
В конце первого тайма матча с «Сельтой» вингер Винисиус Жуниор нанес удар по воротам вместо того, чтобы попытаться сделать передачу находившемуся в более выгодной позиции полузащитнику Джуду Беллингему, но промахнулся.
Это вызвало негодование со стороны англичанина. 21-летний игрок несколько раз взмахнул рукой и недовольно посмотрел в сторону партнера, возвращаясь назад. Также он направил две руки перед собой, словно показывая, что мяч следовало отдать ему, и пнул траву.
Карло Анчелотти попросили прокомментировать этот эпизод.
«Я не видел момента, о котором вы говорите, но если так все и было, то это значит, что у него есть яйца, характер. Это, думаю, хорошо.
Честно говоря, я не видел, но посмотрю этот момент. Но если он так отреагировал... Расслабьтесь, после матча они общались, смеялись. Между ними нет никаких проблем», – сказал главный тренер «Реала».
Изображения: кадры из трансляции Ziggo Sport
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