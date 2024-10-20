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«Он меня лапал, хватал, пытался удержать и поцеловать. Говорил: «Не нужно бояться, я ничего не сделаю. Ты особенная». Экс-капитан женского «Фулхэма» об Аль-Файеде

Экс-капитан женского «Фулхэма» обвинила Мохамеда Аль-Файеда в насилии.

Ранее стало известно, что умершего в 2023-м египетского миллиардера обвиняют в сексуальном насилии над девушками, в том числе 15-летним подростком, к адвокатам обратились 37 человек. Мохамед обвиняется в изнасиловании как минимум пяти женщин в своих владениях в Лондоне и Париже, а также в совершении десятков других актов агрессии и физического насилия, в том числе на территории Harrods – одного из крупнейших универмагов мира, принадлежавшего ему с 1985 по 2010 год.

Бывший капитан женского «Фулхэма» Ронни Гиббонс обвинила в сексуальном насилии экс-владельца клуба. «Дачники», зная, что Аль-Файеду «нравились молодые блондинки», не разрешали футболисткам оставаться наедине с ним.

«Озвучив правду и наконец-то рассказав свою историю, я надеюсь, что это поможет мне исцелиться и избавиться от стыда, смущения и боли, которые я несла многие годы. 

Он притянул меня к себе и попытался поцеловать в губы. Он держал меня за руки, прижав их к бокам, так что я не могла оттолкнуть его. Это была позиция контроля, как будто он хотел доминировать надо мной.

Я просто подумала: «Что мне делать?» В тот момент я почувствовала огромную ответственность, ведь мы только что стали профессиональной командой». 

Возможно, он даже сунул мне язык или что-то такое. Я просто помню, как мне стало физически плохо, просто реально плохо, когда я оттуда ушла», – сказала Гиббонс. 

Также она заявила, что во время последующей встречи Мохамед Аль-Файед снова пытался применить к ней насилие. 

«На этот раз он меня лапал. Когда он прощался, он как бы хватал меня, пытался удержать и поцеловать. Он говорил: «Ты не боишься, правда? Тебе не нужно бояться, я ничего такого не сделаю, ты очень ценная, ты особенная девушка», – сказала экс-футболистка. 

«Фулхэм» поддержал Гиббонс и выступил с заявлением. 

«Мы категорически осуждаем любые формы насилия. Мы продолжаем выяснять, был ли кто-то в клубе затронут действиями Мохамеда Аль-Файеда, как это описано в последних новостях», – говорится в заявлении клуба. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: The Athletic
logoФулхэм
logoпремьер-лига Англия
женский футбол
происшествия
Мохамед Аль-Файед
девушки и спорт
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