Бывший владелец «Фулхэма» Мохамед Аль-Файед обвиняется в насилии над девушками.

В четверг BBC выпустил документальный фильм, в котором сообщалось, что египетский бизнесмен обвиняется в изнасиловании как минимум пяти женщин в своих владениях в Лондоне и Париже, а также в совершении десятков других актов агрессии и физического насилия, в том числе на территории Harrods – одного из крупнейших универмагов мира, принадлежавшего ему с 1985 по 2010 год.

Некоторые из пострадавших были подростками на момент совершения противоправных действий. Одной из девушек было всего 15 лет.

После выхода фильма адвокаты, представляющие интересы десятков предполагаемых жертв, выступили на пресс-конференции и заявили, что насилие продолжалось на протяжении большей части пребывания Harrods в собственности предпринимателя.

Команда юристов, состоящая из четырех человек, сообщила журналистам, что ее услугами воспользовались 37 обвинителей, и в настоящее время идет процесс привлечения новых клиентов, в том числе, возможно, из других организаций, с которыми был связан Аль-Файед.

Полиция Лондона заявила, что ей было известно об обвинениях в прошлом, и в 2008 году бизнесмена допрашивали в связи с сексуальным насилием над 15-летним подростком, но прокуроры тогда не стали передавать дело в суд.

«Мы скажем прямо: Мохамед Аль-Файед был чудовищем. Но он был чудовищем, которому потворствовала система, существовавшая в Harrods», – заявил ведущий адвокат Дин Армстронг.

По словам юриста, в этом деле сочетаются «некоторые из самых ужасных элементов» таких процессов, как дела Джимми Сэвила, Джеффри Эпштейна и Харви Вайнштейна.

Одна из предполагаемых жертв Аль-Файеда выступила на пресс-конференции. Она представилась Наташей и сказала, что миллиардер был «крайне манипулятивным» и «охотился на самых уязвимых: тех, кому нужно было платить за квартиру, тех, у кого не было родителей, способных их защитить».

Наташа рассказала, что присоединилась к команде личных помощников Аль-Файеда в возрасте 19 лет, и сообщила, что однажды вечером ее пригласили в его личные апартаменты «под предлогом оценки ее работы». Когда она пришла, то, по ее словам, увидела частично открытую дверь в спальню, из которой виднелись секс-игрушки.

«Я была в ужасе. Я присела на самый край дивана, и тут Мохамед Аль-Файед, мой босс, человек, на которого я работала, навалился на меня», – сказала она.

Когда ей удалось освободиться, Аль-Файед стал угрожать ей: «Он смеялся надо мной. Затем он взял себя в руки и недвусмысленно заявил, что я никогда и никому не проболтаюсь об этом, а если проболтаюсь, то никогда больше не буду работать в Лондоне, и он знает, где живет моя семья».

«Фулхэм », принадлежавший египтянину с 1997 по 2013 год, сегодня сообщил, что выясняет, не пострадал ли кто-либо из сотрудников клуба, а также выразил обеспокоенность опубликованной информацией.

Аль-Файед умер в 2023 году в возрасте 94 лет.