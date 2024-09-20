  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-владелец «Фулхэма» Аль-Файед обвиняется в сексуальном насилии над девушками, в том числе 15-летним подростком. К адвокатам обратились 37 человек
27

Экс-владелец «Фулхэма» Аль-Файед обвиняется в сексуальном насилии над девушками, в том числе 15-летним подростком. К адвокатам обратились 37 человек

Бывший владелец «Фулхэма» Мохамед Аль-Файед обвиняется в насилии над девушками.

В четверг BBC выпустил документальный фильм, в котором сообщалось, что египетский бизнесмен обвиняется в изнасиловании как минимум пяти женщин в своих владениях в Лондоне и Париже, а также в совершении десятков других актов агрессии и физического насилия, в том числе на территории Harrods – одного из крупнейших универмагов мира, принадлежавшего ему с 1985 по 2010 год.

Некоторые из пострадавших были подростками на момент совершения противоправных действий. Одной из девушек было всего 15 лет.

После выхода фильма адвокаты, представляющие интересы десятков предполагаемых жертв, выступили на пресс-конференции и заявили, что насилие продолжалось на протяжении большей части пребывания Harrods в собственности предпринимателя.

Команда юристов, состоящая из четырех человек, сообщила журналистам, что ее услугами воспользовались 37 обвинителей, и в настоящее время идет процесс привлечения новых клиентов, в том числе, возможно, из других организаций, с которыми был связан Аль-Файед.

Полиция Лондона заявила, что ей было известно об обвинениях в прошлом, и в 2008 году бизнесмена допрашивали в связи с сексуальным насилием над 15-летним подростком, но прокуроры тогда не стали передавать дело в суд.

«Мы скажем прямо: Мохамед Аль-Файед был чудовищем. Но он был чудовищем, которому потворствовала система, существовавшая в Harrods», – заявил ведущий адвокат Дин Армстронг.

По словам юриста, в этом деле сочетаются «некоторые из самых ужасных элементов» таких процессов, как дела Джимми Сэвила, Джеффри Эпштейна и Харви Вайнштейна.

Одна из предполагаемых жертв Аль-Файеда выступила на пресс-конференции. Она представилась Наташей и сказала, что миллиардер был «крайне манипулятивным» и «охотился на самых уязвимых: тех, кому нужно было платить за квартиру, тех, у кого не было родителей, способных их защитить».

Наташа рассказала, что присоединилась к команде личных помощников Аль-Файеда в возрасте 19 лет, и сообщила, что однажды вечером ее пригласили в его личные апартаменты «под предлогом оценки ее работы». Когда она пришла, то, по ее словам, увидела частично открытую дверь в спальню, из которой виднелись секс-игрушки.

«Я была в ужасе. Я присела на самый край дивана, и тут Мохамед Аль-Файед, мой босс, человек, на которого я работала, навалился на меня», – сказала она.

Когда ей удалось освободиться, Аль-Файед стал угрожать ей: «Он смеялся надо мной. Затем он взял себя в руки и недвусмысленно заявил, что я никогда и никому не проболтаюсь об этом, а если проболтаюсь, то никогда больше не буду работать в Лондоне, и он знает, где живет моя семья».

«Фулхэм», принадлежавший египтянину с 1997 по 2013 год, сегодня сообщил, что выясняет, не пострадал ли кто-либо из сотрудников клуба, а также выразил обеспокоенность опубликованной информацией.

Аль-Файед умер в 2023 году в возрасте 94 лет.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
logoФулхэм
logoпремьер-лига Англия
происшествия
Мохамед Аль-Файед
ESPN
logoBBC
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Памятник Майклу Джексону у стадиона «Фулхэма» будет возвращен бывшему владельцу клуба
3519 сентября 2013, 15:55
Мохамед Аль-Файед: «Если Хан уберет статую Майкла Джексона, я прилюдно сбрею ему усы»
3814 июля 2013, 09:10Фото
Мохамед Аль-Файед: «АПЛ надо пересмотреть стандарты судейства и сделать прозрачным механизм назначения арбитров на матчи»
713 апреля 2012, 12:29
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
В «Барселоне» футболисты младше 21 года играют 22,6% времени – это лучший результат в топ-5 лиг Европы. «ПСЖ» на 17-м месте, «Бавария» – на 18-м, «МЮ» – на 21-м
9 минут назад
Гендиректор «Шахтера» о продаже Мудрика «Челси» за 70+30 млн евро: «Эта историческая сделка показала нашу силу на рынке. «Арсенал» тоже предлагал крупную сумму»
1829 минут назад
Игроки в FC 25 пожаловались на отсутствие русского языка, баги и проблемы с Dualshock 4
37 минут назадИгры
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Иттифака», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Иттихадом» Бензема в субботу
1746 минут назадLive
Артета о том, что «Арсенал» отдохнет на день меньше «Сити»: «Нужно адаптироваться. Мы едем к самой стабильной команде в истории АПЛ в плане результатов и доминирования, это вызов»
148 минут назад
Пеп об «Арсенале»: «Главный соперник «Сити» последние два сезона. Этот матч не так важен для таблицы – нужно хорошо сыграть, а не оторваться на 5 очков после 5 туров»
51 минуту назад
Соболев о «Зените»: «Сильнейший клуб России, 6 чемпионств подряд, сезон столетия. Хочу принять ответственность и пройти этот путь достойно»
57сегодня, 17:45
Медведев о кричалках в адрес Соболева: «Пять тысяч фанатов нецензурно, беспочвенно оскорбляют нашего игрока – у себя в глазу бревна не видят»
55сегодня, 17:42
Семак о борьбе за титул РПЛ: «Со стороны кажется, что «Зениту» легко – у меня нет такого впечатления. У «Динамо» есть шансы»
18сегодня, 17:12
Сделали для спортивных трансляций афиши фильмов. Вот что получилось!
1сегодня, 17:00Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
Гюндоган об «Арсенале»: «Больше похож на «Сити» по стилю игры, чем «Ливерпуль» Клоппа. Влияние Пепа на Артету огромно, так будет и со мной, если стану тренером»
9 минут назад
Чемпионат Германии. «Аугсбург» принимает «Майнц», «Бавария» сыграет с «Вердером» в субботу, «Байер» примет «Вольфсбург» в воскресенье
17 минут назадLive
Чемпионат Италии. «Торино» в гостях у «Вероны», «Интер» сыграет с «Миланом» в воскресенье
622 минуты назад
Аршавин о Гинере: «Один из сильнейших руководителей клубов за 20 лет, если не самый сильный»
627 минут назад
Мостовой о словах Глушенкова про сборную: «Карпин сам понимает, Вьетнам – это смешно»
740 минут назад
Марио Балотелли: «Я хочу вернуться в Серию А. Нет команд, в которые я бы не вписался, но некоторые могут мне не подойти»
8сегодня, 17:30
Алиссон из-за травмы бедра может пропустить игру «Ливерпуля» с «Борнмутом»
4сегодня, 17:09
«Всех к иноагентам причислять некорректно, неправильно делать врагов страны из молодых людей. Депутаты порой некорректно высказываются». Стрепетов о словах Свищева про Глушенкова
11сегодня, 16:59
Глава пресс-службы «Спартака»: «Орлов – уважаемый человек в возрасте, но от его слов ни горячо ни холодно. Еще отвечать на выражения и слова экспертов из Санкт-Петербурга...»
19сегодня, 16:48
Первая лига. «Ротор» принимает «Черноморец», «Уфа» уступила «Чайке»
2сегодня, 16:30Live