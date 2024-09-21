«Фулхэм», зная, что Аль-Файеду «нравились молодые блондинки», не разрешал футболисткам оставаться наедине с владельцем. Умершего египтянина обвиняют в сексуальном насилии

«Фулхэм» защищал футболисток команды от экс-владельца Мохамеда Аль-Файеда.

Ранее стало известно, что умершего в 2023-м египетского миллиардера обвиняют в сексуальном насилии над девушками, в том числе 15-летним подростком, к адвокатам обратились 37 человек. Мохамед обвиняется в изнасиловании как минимум пяти женщин в своих владениях в Лондоне и Париже, а также в совершении десятков других актов агрессии и физического насилия, в том числе на территории Harrods – одного из крупнейших универмагов мира, принадлежавшего ему с 1985 по 2010 год.

Бывший тренер женской команды «Фулхэма » Гауте Хаугенес, работавший с командой с 2001 по 2003 год, рассказал, что в лондонском клубе были приняты дополнительные меры предосторожности для защиты футболисток.

Норвежец рассказал BBC, что сотрудники «дачников» узнали, что Аль-Файеду «нравились молодые блондинки». После этого футболисткам не разрешалось оставаться наедине с владельцем.

«Я, конечно, прочитал все газеты, и, честно говоря, это не самый большой сюрприз для меня.

Мы знали, что ему нравятся молодые блондинки. Поэтому мы просто сделали так, чтобы такие ситуации не возникали. Мы защитили футболисток.

Когда из Harrods мне пришел расчетный лист, это было довольно странно (тренеру платил не клуб, а сеть универмагов – Спортс’‘).

Кроме того, в контракте говорилось, что они могут отправить меня в продуктовый магазин в Дублине, если я этого захочу. Сегодня этого бы никогда не произошло», – сказал Хаугенес.

Напомним, Аль-Файед умер в возрасте 94 лет. Он владел клубом в течение 16 лет.