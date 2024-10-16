Форварду «Аланьяспора» Хван Ый Чжо грозит до 4 лет тюрьмы за секс-видео с двумя девушками без их согласия. Кореец признал вину в суде

Форвард Южной Кореи Хван Ый Чжо предстал перед судом за незаконные секс-видео.

Полиция начала расследование в отношении футболиста в ноябре прошлого года – нападающего «Аланьяспора », ранее выступавшего за «Бордо» и «Ноттингем Форест », обвинили в записи на видео сексуального контакта с бывшей девушкой против ее воли. На фоне обвинений Хван Ый Чжо был отстранен от выступлений за сборную Южной Кореи .

Как передает L’Equipe, в среду в Центральном окружном суде Сеула состоялся суд по делу Хван Ый Чжо . Форварду предъявлены обвинения в том, что он четыре раза записывал на видео половые акты с двумя девушками без их согласия в период с июня по сентябрь 2022 года. Прокуратура запросила для футболиста 4 года тюрьмы.

Сообщается, что секс-видео были опубликованы в соцсетях родственницей Хван Ый Чжо – в сентябре ее приговорили к трем годам заключения за шантаж футболиста, однако расследование установило, что видео были сняты незаконно.

На сегодняшнем слушании Хван Ый Чжо признал свою вину. Отметим, что ранее он утверждал, что видео были сняты по согласию, а адвокат заявил, что футболист сам стал жертвой утечки секс-видео.

«Я не сделаю ничего плохого в будущем и буду стараться изо всех сил как футболист. Приношу искренние извинения жертвам, которые пострадали в результате моих действий. Я глубоко сожалею, что разочаровал всех, кто заботился обо мне и поддерживал меня», – приводит BBC слова Хван Ый Чжо.