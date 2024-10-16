Фанатка «Тоттенхэма» заявила, что болельщик «Брентфорда» ударил ее локтем в лицо, совершил сексуальное насилие и оскорбил в поезде метро. Мужчина был арестован и выпущен под залог

Фанатка «Тоттенхэма» заявила, что болельщик «Брентфорда» напал на нее в поезде.

Ив Де Хаан, владелица сезонного абонемента «шпор», рассказала в колонке The Guardian о том, что после матча АПЛ с «Брентфордом » (3:1) 21 сентября фанат команды соперника в поезде метро ударил ее локтем в лицо, совершил сексуальное насилие и оскорбил ее. Де Хаан также сообщила о случившемся сотрудникам станции Seven Sisters.

После этого 49-летний житель Стейнс-апон-Темз был арестован, но затем выпущен под залог.

«Подозреваемый был арестован в связи с этим инцидентом и сейчас находится под следствием. Клуб окажет полную поддержку властям на протяжении всего процесса и рассмотрит итоговые выводы, прежде чем предпринимать какие-либо действия в соответствии с нашей политикой санкций», – сообщили в «Брентфорде».

«Клуб решительно выступает против женоненавистничества и всех форм насилия в отношении женщин и девочек. Мы стали первым клубом, подписавшим хартию безопасности женщин. Мы также поговорили с Ив, чтобы предложить нашу полную поддержку.

Клуб также полностью поддерживает расследование полиции. Мы свяжемся с поставщиками транспортных услуг, чтобы обсудить более частые маршруты поездов в дни матчей», – заявил «Тоттенхэм ».