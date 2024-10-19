Николич про 1:0 с «Динамо» Махачкала: «Доволен ЦСКА. Вы видели, в каком состоянии здесь поле. Говорить о каком‑либо качественном футболе практически невозможно»

Марко Николич доволен победой над «Динамо» Махачкала (1:0).

– Все получилось так, как говорили перед игрой. Сказали: все знают, как Махачкала играет, они бойцы, это их игра. Вы видели, в каком состоянии здесь поле. Говорить о каком‑либо качественном футболе практически невозможно. Но борьба, самоотдача, желание – возможно, это их качества.

Но я очень доволен своими ребятами сегодня, потому что на этом уровне мы дали достойный бой сопернику, равный бой. Поэтому у нас и получилось заслужить этот гол. Через два дня у нас уже матч Кубка России – очень важная игра. Задача – сохранить первое место в группе.

– Тамерлан Мусаев вышел в стартовом составе, он забил победный гол в родном регионе.

– Мы все счастливы за него. Его задача – забивать голы. Он работящий, правильный парень, он очень много трудится, поэтому у него и получается многое сейчас. Очень рад, что у него получилось забить сегодня практически на своей родине. Наверное, на трибунах было много его родственников. Конечно, он счастлив. И он, и мы счастливы, потому что его гол принес нам три очка.

– Несмотря на такой скользкий счет, вы гнали игроков вперед, чтобы они боролись за отскок.

– Не только за отскок. Просто «Динамо » пошло в атаку, пространства больше было у нас. Выпустил еще одного нападающего, но, к сожалению, больше двух‑трех контратак не получилось. Мне кажется, поле мешало больше всего, – отметил главный тренер ЦСКА .