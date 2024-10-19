«Динамо» Махачкала не побеждает 7 матчей подряд – 2 поражения и 5 ничьих
Махачкалинское «Динамо» проиграло ЦСКА (0:1) в матче 12-го тура Мир РПЛ.
Таким образом, команда тренера Хасанби Биджиева не побеждает на протяжении 7 последних матчей.
У махачкалинского «Динамо» 2 поражения и 5 ничьих на этом отрезке.
Последний раз клуб из Махачкалы побеждал в 7-м туре РПЛ – обыграли «Крылья Советов» (1:0).
В таблице РПЛ «Динамо» сейчас занимает 11-е место, набрав 11 очков в 12 матчах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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