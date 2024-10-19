У ЦСКА 5 побед и ничья в 6 последних матчах. В 4 из них армейцы не пропустили
ЦСКА не проигрывает больше месяца.
Команда Марко Николича сегодня одолела махачкалинское «Динамо» (1:0).
Последнее поражение армейцев датировано 14 сентября – его нанес «Зенит» (0:1). С тех пор у московского клуба 5 побед и ничья, причем в четырех матчах ЦСКА не пропустил.
22 октября он встретится с «Ахматом» в Фонбет Кубке России.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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