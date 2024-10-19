У ЦСКА 5 побед и ничья в 6 последних матчах. В 4 из них армейцы не пропустили

ЦСКА не проигрывает больше месяца.

Команда Марко Николича сегодня одолела махачкалинское «Динамо » (1:0).

Последнее поражение армейцев датировано 14 сентября – его нанес «Зенит» (0:1). С тех пор у московского клуба 5 побед и ничья, причем в четырех матчах ЦСКА не пропустил.

22 октября он встретится с «Ахматом» в Фонбет Кубке России.