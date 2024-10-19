«Бавария» выиграла впервые за 4 матча – 4:0 у «Штутгарта»

«Бавария» одержала первую победу за последние 4 матча.

Команда под руководством Венсана Компани разгромила «Штутгарт » со счетом 4:0 в 7-м туре Бундеслиги.

Таким образом, «Бавария » выиграла впервые за 4 последних матча.

На этом отрезке мюнхенский клуб дважды сыграл вничью – с «Айнтрахтом» (3:3) и «Байером» (1:1) в чемпионате Германии, а также уступил «Астон Вилле» (0:1) в Лиге чемпионов.

«Бавария» лидирует в Бундеслиге, набрав 17 очков в 7 играх.

У Кейна 3 хет-трика в 7 последних матчах за «Баварию»