«Бавария» выиграла впервые за 4 матча – 4:0 у «Штутгарта»
«Бавария» одержала первую победу за последние 4 матча.
Команда под руководством Венсана Компани разгромила «Штутгарт» со счетом 4:0 в 7-м туре Бундеслиги.
Таким образом, «Бавария» выиграла впервые за 4 последних матча.
На этом отрезке мюнхенский клуб дважды сыграл вничью – с «Айнтрахтом» (3:3) и «Байером» (1:1) в чемпионате Германии, а также уступил «Астон Вилле» (0:1) в Лиге чемпионов.
«Бавария» лидирует в Бундеслиге, набрав 17 очков в 7 играх.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости