Станкович о 0:3 с «Краснодаром»: «Спартак» доминировал в определенные моменты, были шансы. Нужно отдать должное сопернику, хорошая команда. Беру всю ответственность на себя»
Деян Станкович взял на себя ответственность за поражение от «Краснодара» (0:3).
«Нужно отдать должное сопернику, «Краснодар» – хорошая команда.
«Спартак» очень легко пропустил два мяча. У нас был хороший момент, когда могли делать счет 1:1, но не реализовали его, после чего пропустили второй гол.
Были неплохие шансы во втором тайме, доминировали в определенные моменты, могли сокращать счет. Беру всю ответственность за поражение на себя.
Миенти Абена – настоящий профессионал, он бьется в каждом матче», – отметил главный тренер «Спартака».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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