Зарема Салихова высказалась о поражении «Спартака» от «Краснодара» (0:3).

«Прошли те времена, когда «Спартак» громил «Краснодар » на своем поле 6:1 (21-й тур РПЛ сезона-2020/21 – Спортс”).

Забавно, что эту крупную победу на своем поле новое руководство удалило из ролика, посвященного 10-летию стадиона, на которое, кстати, Федуна не пригласили. Слова в прессе были враньем от клуба.

Интересно, сколько будет значимых побед у нового руководства с Вилли Пухом (Виллиан Жозе – Спортс”) и [Миенти] Абеной ?

И какую летопись достижений напишут они: Жданов, Малышев и Амарал? Время покажет», – сказала экс-член совета директоров «Спартака » и супруга бывшего владельца клуба Леонида Федуна.