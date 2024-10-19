Зарема о 0:3: «Прошли времена, когда «Спартак» громил «Краснодар» 6:1. Сколько будет значимых побед у нового руководства с Вилли Пухом и Абеной? Время покажет»
Зарема Салихова высказалась о поражении «Спартака» от «Краснодара» (0:3).
«Прошли те времена, когда «Спартак» громил «Краснодар» на своем поле 6:1 (21-й тур РПЛ сезона-2020/21 – Спортс”).
Забавно, что эту крупную победу на своем поле новое руководство удалило из ролика, посвященного 10-летию стадиона, на которое, кстати, Федуна не пригласили. Слова в прессе были враньем от клуба.
Интересно, сколько будет значимых побед у нового руководства с Вилли Пухом (Виллиан Жозе – Спортс”) и [Миенти] Абеной?
И какую летопись достижений напишут они: Жданов, Малышев и Амарал? Время покажет», – сказала экс-член совета директоров «Спартака» и супруга бывшего владельца клуба Леонида Федуна.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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