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  • Зарема о 0:3: «Прошли времена, когда «Спартак» громил «Краснодар» 6:1. Сколько будет значимых побед у нового руководства с Вилли Пухом и Абеной? Время покажет»
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Зарема о 0:3: «Прошли времена, когда «Спартак» громил «Краснодар» 6:1. Сколько будет значимых побед у нового руководства с Вилли Пухом и Абеной? Время покажет»

Зарема Салихова высказалась о поражении «Спартака» от «Краснодара» (0:3).

«Прошли те времена, когда «Спартак» громил «Краснодар» на своем поле 6:1 (21-й тур РПЛ сезона-2020/21 – Спортс”).

Забавно, что эту крупную победу на своем поле новое руководство удалило из ролика, посвященного 10-летию стадиона, на которое, кстати, Федуна не пригласили. Слова в прессе были враньем от клуба.

Интересно, сколько будет значимых побед у нового руководства с Вилли Пухом (Виллиан Жозе – Спортс”) и [Миенти] Абеной?

И какую летопись достижений напишут они: Жданов, Малышев и Амарал? Время покажет», – сказала экс-член совета директоров «Спартака» и супруга бывшего владельца клуба Леонида Федуна.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпартак
logoЛеонид Федун
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoВиллиан Жозе
logoМиенти Абена
logoСпорт-Экспресс
logoЗарема Салихова
logoОлег Малышев
Томаш Амарал
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