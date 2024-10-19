Мусаев про 3:0 со «Спартаком»: «Не ожидали схемы с 3 защитниками, ребята молодцы, быстро сориентировались. Но «Краснодару» много в чем нужно прибавлять»
Мурад Мусаев похвалил «Краснодар» за быструю адаптацию к тактике «Спартака».
«Не ожидали, что «Спартак» выйдет со схемой в три центральных защитника. Ребята молодцы, что быстро смогли сориентироваться. Во время матча немного перестроили прессинг. При счете 2:0 всякое может быть, у соперника был стопроцентный момент, никогда нельзя расслабляться.
Кевин Ленини молодец. Он воспользовался своим шансом. Уверен, что он может еще прибавлять.
Когда «Краснодар» начал с трех ничьих, все говорили, что у нас проблемы, но мы были спокойны. Нам нужно много в чем прибавлять, у «Спартака» были моменты», – сказал главный тренер «Краснодара» после победы со счетом 3:0.
«Краснодар» выиграл 9 матчей РПЛ подряд. У команды Мусаева нет поражений в чемпионате
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости