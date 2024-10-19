Мусаев про 3:0 со «Спартаком»: «Не ожидали схемы с 3 защитниками, ребята молодцы, быстро сориентировались. Но «Краснодару» много в чем нужно прибавлять»

Мурад Мусаев похвалил «Краснодар» за быструю адаптацию к тактике «Спартака».

«Не ожидали, что «Спартак » выйдет со схемой в три центральных защитника. Ребята молодцы, что быстро смогли сориентироваться. Во время матча немного перестроили прессинг. При счете 2:0 всякое может быть, у соперника был стопроцентный момент, никогда нельзя расслабляться.

Кевин Ленини молодец. Он воспользовался своим шансом. Уверен, что он может еще прибавлять.

Когда «Краснодар» начал с трех ничьих, все говорили, что у нас проблемы, но мы были спокойны. Нам нужно много в чем прибавлять, у «Спартака» были моменты», – сказал главный тренер «Краснодара » после победы со счетом 3:0.

«Краснодар» выиграл 9 матчей РПЛ подряд. У команды Мусаева нет поражений в чемпионате