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Артига о 2:0 с «Локо»: «Не скажу, что это лучший матч «Химок». Иногда мы заслуживали больше очков, чем получали»

Главный тренер «Химок» Франк Артига подвел итоги игры с «Ломокотивом».

Подмосковный клуб одержал победу со счетом 2:0 в матче 12-го тура Мир РПЛ

«Хочу поблагодарить своих игроков за те усилия, которые они приложили во время матча. Они знали, что будет тяжелая борьба.

Не могу сказать, что это лучший матч, так как иногда мы заслуживали больше очков, чем получали.

Мы анализировали и прошлые игры, результат в том числе зависел и от этого. В первом тайме у соперника были шансы, но после двух мячей Бакаева все стало понятно. Мы довольны результатом», – сказал тренер «Химок». 

У Бакаева первый дубль за 5 лет – «Локомотиву». Хавбек «Химок» впервые забил в этом сезоне

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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