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  • У Бакаева первый дубль за 5 лет – «Локомотиву». Хавбек «Химок» впервые забил в этом сезоне
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У Бакаева первый дубль за 5 лет – «Локомотиву». Хавбек «Химок» впервые забил в этом сезоне

Зелимхан Бакаев сделал первый дубль за 5 лет.

Полузащитник «Химок» дважды отличился в матче 12-го тура Мир РПЛ против «Локомотива» (2:0, второй тайм).

Это первые голы Бакаева в текущем сезоне и первый дубль с августа 2019 – тогда в составе «Спартака» Зелимхан дважды забил «Ахмату».

Подробную статистику Бакаева, права на которого принадлежат «Зениту», можно увидеть здесь.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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logoХимки
logoпремьер-лига Россия
logoЗелимхан Бакаев
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