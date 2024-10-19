У Бакаева первый дубль за 5 лет – «Локомотиву». Хавбек «Химок» впервые забил в этом сезоне

Зелимхан Бакаев сделал первый дубль за 5 лет.

Полузащитник «Химок» дважды отличился в матче 12-го тура Мир РПЛ против «Локомотива » (2:0, второй тайм).

Это первые голы Бакаева в текущем сезоне и первый дубль с августа 2019 – тогда в составе «Спартака » Зелимхан дважды забил «Ахмату».

Подробную статистику Бакаева, права на которого принадлежат «Зениту », можно увидеть здесь .