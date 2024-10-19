У Бакаева первый дубль за 5 лет – «Локомотиву». Хавбек «Химок» впервые забил в этом сезоне
Зелимхан Бакаев сделал первый дубль за 5 лет.
Полузащитник «Химок» дважды отличился в матче 12-го тура Мир РПЛ против «Локомотива» (2:0, второй тайм).
Это первые голы Бакаева в текущем сезоне и первый дубль с августа 2019 – тогда в составе «Спартака» Зелимхан дважды забил «Ахмату».
Подробную статистику Бакаева, права на которого принадлежат «Зениту», можно увидеть здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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