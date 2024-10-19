Бакаев о дубле «Локомотиву»: «Химкам» пошла на пользу пауза на сборную. Надо выигрывать и не думать, что мы боремся за выживание»
Зелимхан Бакаев высказался о победе «Химок» над «Локомотивом» (2:0).
Подмосковный клуб одержал победу в 12-м туре Мир РПЛ. Хавбек «Химок» Зелимхан Бакаев отметился дублем в этой игре – впервые за последние 5 лет.
– Не хочу говорить, что это сенсация, но мы победили сильную команду. Пауза на сборную пошла нам на пользу, мы хорошо поговорили с нашим составом.
Мы должны давать результат. Надо выигрывать и не думать о том, что мы боремся за выживание.
– Как думаете, насколько важен пропуск матча сборной России?
– Один сбор без игр – это нестрашно, хорошо, что теперь нашли сильного соперника, – сказал полузащитник «Химок».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости