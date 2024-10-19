Бакаев о дубле «Локомотиву»: «Химкам» пошла на пользу пауза на сборную. Надо выигрывать и не думать, что мы боремся за выживание»

Зелимхан Бакаев высказался о победе «Химок» над «Локомотивом» (2:0).

Подмосковный клуб одержал победу в 12-м туре Мир РПЛ . Хавбек «Химок» Зелимхан Бакаев отметился дублем в этой игре – впервые за последние 5 лет.

– Не хочу говорить, что это сенсация, но мы победили сильную команду. Пауза на сборную пошла нам на пользу, мы хорошо поговорили с нашим составом.

Мы должны давать результат. Надо выигрывать и не думать о том, что мы боремся за выживание.

– Как думаете, насколько важен пропуск матча сборной России?

– Один сбор без игр – это нестрашно, хорошо, что теперь нашли сильного соперника, – сказал полузащитник «Химок».