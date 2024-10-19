У «Химок» первая победа за 9 матчей в РПЛ – 2:0 с «Локо». У команды Артиги было 4 поражения и 4 ничьих
«Химки» одержали первую победу в 9 последних матчах Мир РПЛ.
Команда под руководством Франка Артиги одержала победу над «Локомотивом» (2:0) в 12-м туре чемпионата России.
Это первая победа «Химок» за 9 последних матчей в Мир РПЛ. У подмосковного клуба победа, 4 поражения и 4 ничьих на этом отрезке.
До этого в РПЛ «Химки» побеждали «Рубин» (3:2) в 3-м туре 3 августа.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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