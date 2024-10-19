Галактионов про 0:2 с «Химками»: «Так играть нельзя, очень много брака. Пауза в чемпионате сбила «Локо» с ритма»

Михаил Галактионов недоволен игрой «Локомотива» с «Химками» (0:2).

«Мы сыграли ниже своих возможностей. Это хороший урок для нас. Нужно понять ошибки, но так играть нельзя.

Мы должны были переломить ход матча, но, к сожалению, этого не произошло. Было очень много брака в передачах, ошибок.

Пауза в чемпионате сбила нас немного с ритма. Надеемся, что те настройки, которые у нас были, остались – и мы продолжим их развивать», – сказал главный тренер «Локомотива ».