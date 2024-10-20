«Локо» вдруг влетел «Химкам». Дубль Бакаева отбросил на третье перед «Зенитом»

Зелимхан не забивал в РПЛ два года.

«Локомотив» умудрился проиграть «Химкам» из зоны вылета. Неожиданные 0:2 для одного из открытий сезона. Алексей Батраков промолчал, никто другой не помог.

А главным героем внезапно стал Зелимхан Бакаев.

Бакаев – обожает забивать «Локо». Сейчас дубль за 6 минут

В первом тайме у «Локо» в целом было больше моментов, но ни Дмитрий Воробьев, ни Сергей Пиняев, ни Илья Самошников не реализовали. А вот после перерыва включились «Химки».

На 54-й минуте после борьбы в штрафной «Локо» мяч отскочил к Зелимхану Бакаеву, и он тут же в касание пробил в угол.

Уже через шесть минут добавили второй. Антон Заболотный вынудил Егора Погостнова и Жерзиино Ньямси ошибиться – после обреза мяч попал к Бакаеву. Зелимхан вошел в штрафную и с правой ноги попал вратарю между ног.

У Бакаева первые голы в РПЛ с 30 июля 2022-го – тогда он еще забивал за «Зенит», причем именно «Локомотиву». За «Химки» у Зелимхана уже третий мяч, но первые два были в Кубке России: и да, один из них тоже в ворота «Локо». Никому полузащитник не забивал чаще: 5+4 за 11 матчей с «Локомотивом».

В концовке скорее «Химки» могли забить третий, чем «Локо» – отыграться. Химчане выиграли впервые с «Рубина» 3 августа.

«Локо» слетел на третье место. До первого теперь – три очка

«Локомотив» перед этим туром шел вровень с «Краснодаром» – уступал только по разнице. Но поражение отбросило на третье место – на втором теперь «Зенит».

«Краснодар» и «Зенит» свои матчи в этом туре выиграли, а впереди у «Локо» непростая неделя: сначала выезд в «Ростов» в Кубке России, а сразу следом еще важнее – мчать в Петербург.

Риска потерять третье место пока нет, но отставание от «Краснодара» и «Зенита» может стать серьезным.

Провал «Спартака» – из-за защитника Абены. Как он привозил и откуда вообще взялся?

Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов