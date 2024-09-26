Нагучев и Меламед прокомментируют матч «Краснодар» – «Зенит», Черданчев и Жичкин – игру «Локо» и «Спартака»
«Матч ТВ» назначил комментаторов на матчи 10-го тура Мир РПЛ.
27 сентября (пятница)
«Оренбург» – «Пари НН» – Тимур Журавель;
«Факел» – «Рубин» – Владислав Будлянский, Артем Шмельков;
28 сентября (суббота)
«Краснодар» – «Зенит» – Роман Нагучев, Михаил Меламед;
ЦСКА – «Ахмат» – Константин Генич, Александр Пойда;
«Локомотив» – «Спартак» – Георгий Черданчев, Дмитрий Жичкин;
«Ростов» – «Акрон» – Дмитрий Шнякин;
29 сентября (воскресенье)
«Крылья Советов» – «Химки» – Александр Аксенов, Петр Коптев;
«Динамо» Махачкала – «Динамо» – Роман Трушечкин.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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