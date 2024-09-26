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  • Нагучев и Меламед прокомментируют матч «Краснодар» – «Зенит», Черданчев и Жичкин – игру «Локо» и «Спартака»
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Нагучев и Меламед прокомментируют матч «Краснодар» – «Зенит», Черданчев и Жичкин – игру «Локо» и «Спартака»

«Матч ТВ» назначил комментаторов на матчи 10-го тура Мир РПЛ.

27 сентября (пятница)

«Оренбург» – «Пари НН» – Тимур Журавель;

«Факел» – «Рубин» – Владислав Будлянский, Артем Шмельков;

28 сентября (суббота)

«Краснодар» – «Зенит» – Роман Нагучев, Михаил Меламед;

ЦСКА – «Ахмат» – Константин Генич, Александр Пойда;

«Локомотив» – «Спартак» – Георгий Черданчев, Дмитрий Жичкин;

«Ростов» – «Акрон» – Дмитрий Шнякин;

29 сентября (воскресенье)

«Крылья Советов» – «Химки» – Александр Аксенов, Петр Коптев;

«Динамо» Махачкала – «Динамо» – Роман Трушечкин.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoЦСКА
logoЛокомотив
logoКрылья Советов
logoРостов
logoХимки
logoРубин
logoпремьер-лига Россия
телевидение
logoДинамо Москва
logoАхмат
logoФакел
logoОренбург
logoГеоргий Черданцев
logoКонстантин Генич
logoРоман Трушечкин
logoТимур Журавель
logoАртем Шмельков
logoПари НН
logoДмитрий Шнякин
logoРоман Нагучев
logoМатч ТВ
logoАкрон
logoДинамо Махачкала
logoДмитрий Жичкин
logoМихаил Меламед
logoАлександр Аксенов (комментатор)
logoАлександр Пойда
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