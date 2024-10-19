Карпин о том, что он не выглядит довольным после 1:1 с «Пари НН»: «Конечно не выгляжу, «Ростов» же не выиграл. Чтобы выиграть, надо забить на один мяч больше»

Валерий Карпин подвел итоги матча с «Пари НН» (1:1).

«Ростов» сравнял счет в добавленное ко второму тайму время.

– 1:1, отыгрались в концовке, но вы не выглядите довольным.

– Конечно не выгляжу, мы же не выиграли.

– Пять матчей без побед, что нужно сделать «Ростову», чтобы набрать три очка?

– Забить на один мяч больше. Как это сделать? Расскажу футболистам, – сказал главный тренер «Ростова».