«Байер» не накажет Мукиеле, отдыхавшего с Мбаппе в Стокгольме: «Мы коротко поговорили об этом, у него было 4 дня отдыха»

«Байер» не накажет Норди Мукиеле, отдыхавшего с Килианом Мбаппе в Стокгольме.

26-летний защитник находится в немецком клубе на правах аренды у «ПСЖ».

«Мы с Норди коротко поговорили об этом, он не понесет никакого наказания. У него было четыре дня отдыха. Я не стал подробно расспрашивать его о шведской поездке», – заявил главный тренер «Байера» Хаби Алонсо.

Напомним, ранее стало известно о начале полицейского расследования по факту жалобы об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма, где Мбаппе и его друзья ночевали во время поездки в Швецию.

Мукиеле является инициатором поездки и находился с форвардом «Реала», когда тот отправился в ночной клуб в Стокгольме.

У Мбаппе в Стокгольме был секс с девушкой по обоюдному согласию. Неизвестно, она ли пожаловалась на изнасилование или другая женщина (Le Parisien)