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«Краснодар» забил «Спартаку» после ошибки Абены: защитник плохо обработал мяч у своей штрафной, Жоао Виктор перехватил

«Краснодар» забил «Спартаку» после ошибки Миенти Абены.

Абена перехватил пас игрока «Краснодара» из центра поля, стоя у своей штрафной. Защитник «Спартака» плохо обработал мяч и упустил его. Жоао Виктор Сантос перехватил мяч, вышел один на один и забил гол на 45-й минуте.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс”
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
фото
logoКраснодар
logoМиенти Абена
logoЖоао Виктор Сантос
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