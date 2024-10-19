«Краснодар» забил «Спартаку» после ошибки Абены: защитник плохо обработал мяч у своей штрафной, Жоао Виктор перехватил
«Краснодар» забил «Спартаку» после ошибки Миенти Абены.
Абена перехватил пас игрока «Краснодара» из центра поля, стоя у своей штрафной. Защитник «Спартака» плохо обработал мяч и упустил его. Жоао Виктор Сантос перехватил мяч, вышел один на один и забил гол на 45-й минуте.
Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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