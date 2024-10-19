Гендиректор «Спартака» Малышев о Зиньковском вне заявки на «Краснодар»: «Не ищите подвоха. Не собираемся выставлять его на трансфер»
В «Спартаке» высказались об отсутствии Антона Зиньковского в заявке «Спартака».
Футболист не включен в заявку на игру Мир РПЛ против «Краснодара».
«Не ищите подвоха. Зиньковского не собираемся выставлять на трансфер. Сегодня тренерский штаб выбрал в заявку других игроков!» – сказал гендиректор «Спартака» Олег Малышев.
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости