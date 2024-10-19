Гендиректор «Спартака» Малышев о Зиньковском вне заявки на «Краснодар»: «Не ищите подвоха. Не собираемся выставлять его на трансфер»

В «Спартаке» высказались об отсутствии Антона Зиньковского в заявке «Спартака».

Футболист не включен в заявку на игру Мир РПЛ против «Краснодара».

«Не ищите подвоха. Зиньковского не собираемся выставлять на трансфер. Сегодня тренерский штаб выбрал в заявку других игроков!» – сказал гендиректор «Спартака» Олег Малышев.