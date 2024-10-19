«Факел» обратится в ЭСК по двум эпизодам матча РПЛ с «Ахматом»

«Факел» обратится в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Ахматом».

В пятницу «Факел» дома в рамках 12‑го тура Мир РПЛ победил «Ахмат» со счетом 3:2.

«Первый эпизод – неназначенный пенальти на Алексее Каштанове, когда он получил удар по ноге в штрафной площади соперника на 50‑й минуте матча.

Второй эпизод – назначенный арбитром штрафной на 32‑й минуте, который привел к голу «Ахмата». В воронежском клубе уверены, что в предшествовавшем эпизоде Игорь Калинин не нарушал правила», — сообщили в пресс-службе «Факела».

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.