«Факел» обратится в ЭСК по двум эпизодам матча РПЛ с «Ахматом»
«Факел» обратится в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Ахматом».
В пятницу «Факел» дома в рамках 12‑го тура Мир РПЛ победил «Ахмат» со счетом 3:2.
«Первый эпизод – неназначенный пенальти на Алексее Каштанове, когда он получил удар по ноге в штрафной площади соперника на 50‑й минуте матча.
Второй эпизод – назначенный арбитром штрафной на 32‑й минуте, который привел к голу «Ахмата». В воронежском клубе уверены, что в предшествовавшем эпизоде Игорь Калинин не нарушал правила», — сообщили в пресс-службе «Факела».
Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.
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