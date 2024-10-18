Ташуев о 2:3 с «Факелом»: «Стыдно, разочарование полнейшее – за очки надо сражаться. Настоящие мужики должны умирать на поле, а не субтильно действовать, как некоторые»

Сергей Ташуев раскритиковал игроков «Ахмата» после поражения от «Факела» в РПЛ.

Грозненцы дома проиграли воронежскому клубу (2:3) в 12‑м туре Мир РПЛ .

– Что случилось с командой во второй половине второго тайма?

– Пенальти явно сыграл свою роль. При счете 2:1 мы имели достаточно большое преимущество, были моменты, должны были забивать третий мяч. На ровном месте три игрока атакуют одного Ильина , бросаются на него ни с того ни с сего и зарабатывают пенальти. Детская ошибка. Опытные футболисты. Один атакует, два страхующих. Зачем бросаться, зачем хватать руками? Я даже не могу объяснить такие ошибки. Это же не мальчики с улицы, а прошедшие огонь и воду футболисты, которые давно играют в «Ахмате ». Нет объяснения вообще.

Второй момент – когда у соперника выходят три опытных нападающих, а у нас нет вообще ни одного в номинале. Это, конечно, сложно. Я выпускаю Луну, Лечи [Садулаев] сломался. Ну какой Луна нападающий? Это даже как‑то забавно звучит: такого роста и без агрессии, без ничего.

Разочаровали футболисты в том плане, что помимо всего прочего за очки надо сражаться. Вроде бы ведем игру, 2:1 счет, все нормально, забивайте третий. Но нет одержимости, борьбы за очки. Как будто все будет само. Здесь разочарование полнейшее, и стыдно перед болельщиками, что не даем результат.

Делаешь много работы, а как будто бьешься в стену. Надо как‑то пробить эту стену, не знаю. Нужно что‑то сделать крайне резкое, чтобы футболисты понимали, что за место под солнцем нужно сражаться и умирать на поле. А не то, что сами соперники расступятся. Так не бывает. Так давать себя обыгрывать – невозможно.

Будем анализировать. Но настоящие мужики должны выходить и сражаться на поле, а не субтильно [действовать], как некоторые футболисты, – сказал главный тренер «Ахмата».