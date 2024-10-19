Пятибратов о 3:2 в меньшинстве: «Факел» продемонстрировал характер и заслужил победу. Ни нам, ни «Ахмату» ничья была не нужна» 

Дмитрий Пятибратов оценил победу «Факела» над «Ахматом» (3:2) в Мир РПЛ.

С 84‑й минуты воронежцы играли в меньшинстве, забив победный гол на 94-й минуте.

— Сейчас эмоции. Очень довольны результатом, но хочу сказать, что это не «Ахмат» играл не очень хорошо, это «Факел » в концовке прибавил. Мы продемонстрировали характер, сумели распорядиться моментами.

Как и предполагали, получился очень сложный матч. Мужской поединок, жесткий, агрессивный. Обе команды старались играть в футбол. Были стыки, были разбитые носы, травмы, но не было подлости. Обилие голевых ситуаций, прекрасные мячи.

— Команда уходила на перерыв в статусе проигрывающей. Какая была установка на второй тайм, какой был посыл команде, когда она осталась в меньшинстве?

— Не скажу, что первый тайм очень плохо играли. «Ахмат» хорошо двигался, и нам нужно было успокоиться в раздевалке, потому что пропустили необязательные мячи. Ребята были с горящими глазами, не было упаднических настроений, они знали, что можем спасти матч.

Когда забили второй мяч, а потом было удаление — это переломный момент. Обычно в таких ситуациях начинается то, за что мы любим футбол — это мужское. Нам пришлось очень сложно, потому что «Ахмат» прибавил, у них были подходы, давление, подача. Благодарен ребятам, что они не отбивались, а ждали, что появится возможность забить. Ни нам, ни «Ахмату » ничья была не нужна. Думаю, «Факел» заслужил эту победу, – сказал тренер «Факела».