Мостовой о Барко: «Я бы тоже хотел бить пенальти в каждом матче. Хочется, чтобы он еще и с игры забивал. Все же так тяжелее, нежели с точки» 

Александр Мостовой высказался об Эсекиэле Барко и Джоне Кордобе.

Экс-футболист «Спартака» выразил мнение в преддверии субботнего матча РПЛ между красно-белыми и «Краснодаром ».

«Сейчас Кордоба однозначно в более оптимальной форме. Ясно, что один из них нападающий, а другой действует под форвардом.

Безусловно, Барко определяет игру «Спартака », делает разницу, но мне немножко от него не хватает, есть такие моменты. Например, те же голы: у него четыре из пяти – с пенальти. Да, пенальти тоже надо забить, но я бы тоже хотел бить 11-метровые в каждой игре. Хочется видеть, чтобы Эсекиэль еще и с игры забивал. Все же так тяжелее, нежели с точки, правильно?

Кордоба всегда выделяется, он половина всего «Краснодара». Барко и в серединке может отыграться, и впереди помочь, но для меня определяющий фактор – забитые мячи с игры. Пока только с пенальти у него», – сказал Мостовой .