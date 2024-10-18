Глушаков назвал Семака лучшим российским тренером: «Нравится стабильность. Главное – результат, «Зенит» постоянно выигрывает»
37-летний хавбек завершит карьеру после окончания этого сезона.
– Кто сейчас лучший российский тренер?
– Мне нравится стабильность Семака. Команда постоянно выигрывает. Можно еще кого-то вспомнить, но главное – результат. Из этого все и складывается.
– Если отправитесь на стажировку в качестве тренера, то в какую команду?
– Пока не думал об этом. Зависит от тренера, времени и стиля игры. Важно, чтобы футбол команды мне нравился.
– Вам импонирует Семак. Как смотрите на возможность поработать с ним?
– Было бы приятно с ним пообщаться. Я хорошо знаком с ним еще как с игроком. У него колоссальный опыт, поэтому послушал бы его советы, – сказал бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков.
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