Глушаков назвал Семака лучшим российским тренером: «Нравится стабильность. Главное – результат, «Зенит» постоянно выигрывает»

Денис Глушаков назвал лучшего российского тренера в данный момент.

37-летний хавбек завершит карьеру после окончания этого сезона.

– Кто сейчас лучший российский тренер?

– Мне нравится стабильность Семака . Команда постоянно выигрывает. Можно еще кого-то вспомнить, но главное – результат. Из этого все и складывается.

– Если отправитесь на стажировку в качестве тренера, то в какую команду?

– Пока не думал об этом. Зависит от тренера, времени и стиля игры. Важно, чтобы футбол команды мне нравился.

– Вам импонирует Семак. Как смотрите на возможность поработать с ним?

– Было бы приятно с ним пообщаться. Я хорошо знаком с ним еще как с игроком. У него колоссальный опыт, поэтому послушал бы его советы, – сказал бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков .

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