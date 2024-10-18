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  • Широков о тратах футболистов: «Смешно, ерунду городят – можно все смело умножать на четыре. И то у некоторых в день. Коммуналка может быть 40-50 тысяч. Зачем обманывать?»
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Широков о тратах футболистов: «Смешно, ерунду городят – можно все смело умножать на четыре. И то у некоторых в день. Коммуналка может быть 40-50 тысяч. Зачем обманывать?»

Роман Широков оценил высказывания футболистов относительно их денежных трат.

– Латышонок заявил, что ему хватает 30 тысяч рублей в месяц для комфортной жизни в Санкт‑Петербурге. Вы тоже жили в Питере. Согласитесь?

– Я вот просто иногда читаю новости, которые попадаются мне на разных порталах, когда футболисты говорят о деньгах и расценках, и мне смешно, честно говоря.

Они ерунду какую‑то городят. Один вот, якобы, по его версии, народный футболист сказал, что ему 600 тысяч рублей хватает.

Я хотел добавить: он имел в виду в день, может быть? Все их заявления можно на четыре умножать смело. Любого футболиста, кто там говорит. И то у некоторых это будет в день.

Зачем обманывать‑то? Лучше бы тогда вообще ничего не говорили.

Футболисты точно не будут покупать все самое дешевое или плохое. Они будут питаться более‑менее качественно. И не пойдут в подвальный магазинчик у дома.

И в каких домах они живут? Там одна коммуналка может быть 40-50 тысяч в месяц. Молчите уж лучше, не обманывайте людей, – сказал бывший полузащитник сборной России Роман Широков.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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