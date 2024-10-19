Журналист, пришедший на пресс-конференцию Черчесова в футболке «ПСЖ», о шутке тренера про казахский язык: «Рад, что он понял ошибку. Но человека украшают действия»

Казахстанский журналист оценил извинения Станислава Черчесова за шутку.

После матча со Словенией в Лиге наций (0:1) российский тренер сборной Казахстана ответил журналисту в футболке «ПСЖ», задававшему вопрос на казахском языке: «Ты по-французски сейчас говоришь?» После этого Черчесов подвергся критике в Казахстане за неуважение к языку.

«Я рад, как и все, если Станислав Черчесов понял свою ошибку. Но человека украшают его действия. Если в будущем он сможет оправдывать эти слова, показывать на деле, будет здорово», – сказал Бегасыл Сейтханов.

«Ты по-французски сейчас говоришь?» Черчесова оштрафовали за шутку про казахский язык