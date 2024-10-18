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Глава КФФ о шутке Черчесова: «С чего извиняться, он не имел в виду ничего плохого. Я бы тоже не извинился. Большой проблемы нет, ее больше раздули»

Адилет Барменкулов отреагировал на штраф Станислава Черчесова.

После поражения Казахстана от Словении в Лиге наций (0:1) российский тренер ответил журналисту в футболке «ПСЖ», задававшему вопрос на казахском языке: «Ты по-французски сейчас говоришь?»

Казахстанская федерация футбола оштрафовала Черчесова на 738 400 тенге, что примерно равно 150 тысячам рублей.

«У нас есть комитет по этике, он принял решение, что в словах Саламовича не было злого умысла, но шутка выходит за рамки, и выписал штраф.

Мы с ним поговорили – они с журналистом пошутили и оба были не правы.

У него не было злого умысла – с чего ему извиняться, ведь он не имел в виду ничего плохого. Я бы тоже не извинился.

С точки зрения этичности можно было не выходить за рамки, но раз вышло, значит есть проблема. Раз она существует, значит есть вопрос.

Естественно, оштрафовали на пару тысяч долларов.

Но как таковой большой проблемы нет, ее больше раздули и какое-то решение комитета по этике должно было быть. Сейчас уже все успокоилось», – сказал президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Р-Спорт»
logoСтанислав Черчесов
logoпремьер-лига Россия
logoсборная Казахстана по футболу
Федерация футбола Казахстана
Р-Спорт
logoSports – Казахстан
Адилет Барменкулов
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