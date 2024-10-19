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Лапорта о деле Негрейры: «Боремся против всего и всех. Есть люди, которые злятся из-за побед «Барселоны» и хотят нас уничтожить. Знаем, откуда берутся эти критики»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о деле Негрейры.

Речь идет об обвинении руководства клуба во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

В конце мая апелляция «Барселоны» на изначальный обвинительный приговор была удовлетворена, и с клуба сняли обвинения.

«Мы боремся против всего и всех. Боремся с теми, кто постоянно апеллирует к делу Негрейры, по которому мы выигрываем в судах. Каждый раз, когда у нас все хорошо, они снова поднимают эту тему.

Есть люди, которые злятся на то, что мы побеждаем. Они хотят нас уничтожить. Знаем, откуда берутся эти критики и что они ищут», – сказал президент «Барселоны» Жоан Лапорта.

Жоан Лапорта: «При мне «Барса» возвращается на заслуженное место. Мы смело использовали рычаги, чтобы не копаться в карманах»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Marca
logoБарселона
logoЛа Лига
logoсудьи
logoЖоан Лапорта
Федерация футбола Испании
Хосе Мария Энрикес Негрейра
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