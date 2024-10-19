Жоан Лапорта: «При мне «Барса» возвращается на заслуженное место. Мы смело использовали рычаги, чтобы не копаться в карманах»
Жоан Лапорта гордится своей работой во главе «Барселоны».
«Мы можем с гордостью сказать, что за время моего срока было проделано много работы, чтобы вернуть «Барсу» на заслуженное место. Этот путь не закончился, нам еще многое предстоит сделать.
Мы использовали рычаги, да, и благодаря этому мы выиграли Ла Лигу, и нам не пришлось копаться в своих карманах, чтобы улучшить экономическую ситуацию.
Обычной вещью было бы увеличение капитала, и это означало бы, что члены клуба должны внести свой вклад. Мы же смело использовали рычаги и смогли привлечь новых футболистов», – сказал президент «Барселоны».
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