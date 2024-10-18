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  • Лапорта про «Барсу»: «Мы использовали «рычаги», чтобы разобраться с неотложными обязательствами, и сегодня клуб зарабатывает. Доходы выросли на 41%, расходы снизились на 22%. Рана залечена»
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Лапорта про «Барсу»: «Мы использовали «рычаги», чтобы разобраться с неотложными обязательствами, и сегодня клуб зарабатывает. Доходы выросли на 41%, расходы снизились на 22%. Рана залечена»

Жоан Лапорта дал оценку финансовому состоянию «Барселоны».

«Сегодня клуб зарабатывает. Когда мы пришли, то использовали «рычаги», чтобы разобраться с неотложными обязательствами и улучшить состав. Мы получили толчок, но рана оставалась открытой.

Но сегодня мы можем сказать, что «Барселона» зарабатывает больше, чем тратит. Мы увеличили доходы на 41% и сократили расходы на 22%. Это очень важно. Атрибутика продается с космической скоростью. Наш оборот на 70% больше, чем прежде.

В другой области у нас есть убытки, но они связаны с тем, что нам не заплатили. Убытки составили 91 млн, но они ситуативные. Мы убеждены, что в конечном счете наши активы будут приносить прибыль. Экономика «Барселоны» развивается, и я спокоен.

Мы залечили рану, пусть это и дорого нам обошлось, и я прошу об институциональной стабильности», – сказал президент «блауграны» в интервью клубному каналу.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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