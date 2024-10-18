Лапорта о досрочных выборах на пост президента «Барсы»: «Если считаю, что справился, то мог бы баллотироваться. Мое наследие будет лучше того, что я получил, когда пришел»

Жоан Лапорта высказался о выборах на пост президента «Барселоны».

Выборы пройдут в 2026 году. Функционер является президентом каталонского клуба с 2021 года. Это его второй период в клубе после работы в 2003-2010 годах.

«Я не думал об этом. Я всегда выполнял свой мандат. Это часть демократии. Меня выбрали, и если я считаю, что справился хорошо, то мог бы баллотироваться.

Но я не думаю об этом. Мы делаем отличную работу. Мы работаем изо дня в день, но не думаем о себе.

Мы думаем о команде, о «Барсе», мы хотим, чтобы это был очень мощный клуб. И это то, что мотивирует нас каждый день. Я доволен работой, и мы намерены продолжать ее делать.

Мое наследие будет намного лучше того, что я получил, когда пришел», – сказал президент «Барселоны» Жоан Лапорта .