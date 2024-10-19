Варан стал членом совета директоров «Комо». Экс-защитник «Реала» и «МЮ» провел 1 матч в итальянском клубе

Рафаэль Варан стал членом совета директоров «Комо».

Ранее 31-летний француз завершил профессиональную карьеру, проведя за итальянский клуб один матч.

По ходу карьеры защитник выступал за «Ланс», «Реал », «Манчестер Юнайтед » и сборную Франции. Он четыре раза побеждал в Лиге чемпионов и становился чемпионом мира в 2018 году.

В «Комо » Варан займется консультированием по вопросам развития молодых игроков, образования и инновационных продуктов.

Клуб занимает 14-е место в Серии А, набрав восемь очков за семь матчей.

Варан закончил – после 23 минут за «Комо». В 31 год 💔