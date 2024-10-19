Варан стал членом совета директоров «Комо». Экс-защитник «Реала» и «МЮ» провел 1 матч в итальянском клубе
Рафаэль Варан стал членом совета директоров «Комо».
Ранее 31-летний француз завершил профессиональную карьеру, проведя за итальянский клуб один матч.
По ходу карьеры защитник выступал за «Ланс», «Реал», «Манчестер Юнайтед» и сборную Франции. Он четыре раза побеждал в Лиге чемпионов и становился чемпионом мира в 2018 году.
В «Комо» Варан займется консультированием по вопросам развития молодых игроков, образования и инновационных продуктов.
Клуб занимает 14-е место в Серии А, набрав восемь очков за семь матчей.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Комо»
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