Варан о завершении карьеры: «С 20 лет дамоклов меч висел над моим правым коленом. Из-за травм соотношение жертв к удовольствию перестало быть сбалансированным»

Рафаэль Варан высказался о своем состоянии здоровья.

Ранее 31-летний француз завершил профессиональную карьеру. Варан четыре раза побеждал в Лиге чемпионов и становился чемпионом мира в 2018 году.

«С 20 лет дамоклов меч (выражение отсылает к древнегреческому мифу и используется для обозначения постоянной угрозы при видимом благополучии – Спортс’‘) висел над моим правым коленом.

Управлять нагрузкой, знать свое тело, понимать, когда нужно нажать на газ – все это я освоил в совершенстве. Но в последние три года я травмировал только левое колено.

Мое правое колено стало сильным, но менее подвижным, а левое колено получало всю нагрузку. Эти травмы заставили меня вернуться в спираль, где соотношение между жертвами и удовольствием перестало быть сбалансированным», – сказал бывший защитник Рафаэль Варан .

Варан закончил – после 23 минут за «Комо». В 31 год 💔