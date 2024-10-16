«Игроков не учат менять социальный статус и свою жизнь, управлять окружением. Вся система построена так, чтобы игрок не думал и не видел, что его дурят». Варан о футбольной индустрии

Рафаэль Варан подчеркнул значение правильного окружения для футболистов.

– Какой будет ваша жизнь сейчас?

– Это будет «Комо », потому что я вхожу в комитет по развитию клуба. Мне все еще есть что дать футболу, и это позволяет мне увидеть его с другой стороны. Бизнес меня тоже очень интересует, я запустил три фонда, а еще мне нравится наставничество, помогать игрокам найти баланс в футболе.

Быть спортсменом топ-уровня намного сложнее, чем думают люди. Мне повезло с окружением, но я все равно сталкивался с неприятными моментами, и это было очень и очень тяжело.

– То есть?

– Ты игрок, а на стороне у тебя целый бизнес, и ты обязан его делегировать. Я несколько раз менял свое окружение, мне приходилось ставить определенные барьеры перед приехавшими родственниками или посторонними людьми: в учебных центрах не учат менять социальный статус и свою жизнь, управлять своим окружением. Я видел, как многие карьеры терпели неудачу, а семьи распадались.

Я принимал сильные решения, будучи очень молодым, мне повезло, что у меня был брат, который мне очень помог, но миру футбола еще многое предстоит изменить и улучшить. Я бы хотел помочь в этом, касательно календаря, сотрясений мозга, психического здоровья. Проблема также в конфликте интересов и игроках, которые находятся в центре всего этого.

– Вы когда-нибудь чувствовали себя обманутым?

– Дело даже не в том, что я почувствовал себя обманутым. Просто вся система построена так, чтобы игрок не думал и не видел, что его дурят. Когда у тебя появляется небольшой опыт, ты видишь игру, трюки, и тогда у тебя есть выбор: смириться с тем, что тебя обманули, и ты подписываешь ради своего спокойствия: «делай свои махинации, я концентрируюсь на своей семье и на игре». Или же не соглашаешься, и это требует очень много энергии. Не хочу говорить слишком много, но важно знать, что футбол – особая индустрия, – сказал экс-игрок сборной Франции в интервью L’Équipe.