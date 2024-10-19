Тренер Сейшельских островов: «Сборная России все еще на высоком уровне. Она входит в топ-5. Не могу точно оценить уровень, потому что не вижу матчей»
На Сейшельских островах высоко оценили уровень сборной России.
«Вы сами знаете, что Россия – результативная сборная. Так что я знаю, что они все еще на высоком уровне, и мы надеемся, что сможем сыграть товарищеские матчи и получить ту помощь, которую мы ищем. Россия входит в первую пятерку. Но если они будут играть.
Сегодня я не могу точно оценить их уровень, потому что я не вижу матчей. Но если нам удастся сыграть с ними, то все будет понятно уже через минуту после начала матча», – сказал главный тренер сборной Сейшельских островов Ральф Жан-Луи.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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