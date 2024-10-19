Андрей Аршавин: «Назревает конфликт между сборными и клубами. Матчей все больше. В будущем ограничат число игр в год, вероятно»
Андрей Аршавин высказался о ситуации с календарем в футболе.
«Идет сейчас конфликт в разрезе сборная – клуб. Сборным остается все меньше времени для матчей. Игроки приезжают в свои команды, много времени занимают перелеты. На мой взгляд, назревает конфликт между сборными и клубами.
Матчей становится все больше. Вероятно, в будущем игрокам вообще ограничат количество матчей в год. Иначе они работают на износ», – сказал экс-игрой сборной России на форуме «Россия – спортивная держава».
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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