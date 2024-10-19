Головин вышел на 5-е место по числу матчей за «Монако» в Лиге 1 в XXI веке – 168 игр. Лидирует Рома – 204 встречи
Александр Головин вышел на 5-е место в истории «Монако» по числу матчей в Лиге 1.
Вчера 28-летний полузащитник принял участие в игре восьмого тура Лиги 1 против «Лилля» (0:0). Эта встреча стала для россиянина 168-й в рамках чемпионата Франции.
По этому показателю в XXI веке он вышел на единоличное пятое место, обойдя Фабиньо.
Лидером является бывший голкипер клуба Флавио Рома, на его счету 204 матча за «Монако» в Лиге 1. На втором месте Даниел Субашич – 192 игры, Лукас Бернарди провел 178 матчей и занимает третье место. На четвертой строчке Гаэль Живе – 177 игр.
Ни один из футболистов, опережающих Головина, больше не выступает за клуб.
Головин о партнерах в «Монако»: «Постоянно шутят, что не играю с сильными командами в сборной. В клубе нормально отнеслись, что нет матчей, и дальше проблем не будет, думаю»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер «Монако»
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