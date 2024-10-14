Головин о бане сборной: «Тяжело к такому привыкнуть. Но Сербия и Камерун – топовые сборные, с такими и хочется играть»

Александр Головин высказался об отстранении сборной России.

«Тяжело к такому привыкнуть, полностью не привык. Но даже такие матчи, Сербия и Камерун , – это очень сильные соперники в любом случае. На данный момент с такими сборными хотелось бы играть больше и больше. Если посмотреть на состав той же Сербии , у них каждый играет в топовой команде. Это и есть топовые сборные, с такими и хочется играть.

В сборной в следующие пять лет хотелось бы вернуться к официальным играм. Это, наверное, единственное, чего бы я хотел. А если говорить о клубе, хотелось бы завоевать какой-то титул», – сказал полузащитник «Монако » и сборной России.