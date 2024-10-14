Головин о бане сборной: «Тяжело к такому привыкнуть. Но Сербия и Камерун – топовые сборные, с такими и хочется играть»
Александр Головин высказался об отстранении сборной России.
«Тяжело к такому привыкнуть, полностью не привык. Но даже такие матчи, Сербия и Камерун, – это очень сильные соперники в любом случае. На данный момент с такими сборными хотелось бы играть больше и больше. Если посмотреть на состав той же Сербии, у них каждый играет в топовой команде. Это и есть топовые сборные, с такими и хочется играть.
В сборной в следующие пять лет хотелось бы вернуться к официальным играм. Это, наверное, единственное, чего бы я хотел. А если говорить о клубе, хотелось бы завоевать какой-то титул», – сказал полузащитник «Монако» и сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Р-Спорт»
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