Головин считает, что Обляков заиграл бы в Лиге 1: «Давно его знаю, много с ним в сборной времени провел» 

Александр Головин рассказал, кто из россиян из РПЛ мог бы заиграть в Лиге 1.

— Кто из нынешних россиян из РПЛ мог бы заиграть в чемпионате Франции?

— Я бы сказал в первую очередь про Ваню Облякова. Давно его знаю, много с ним в сборной времени провел, – сказал хавбек «Монако».

В 11 матчах сезона Мир РПЛ на счету Облякова 4 гола и 3 ассиста за ЦСКА .