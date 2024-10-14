Головин считает, что Обляков заиграл бы в Лиге 1: «Давно его знаю, много с ним в сборной времени провел»
Александр Головин рассказал, кто из россиян из РПЛ мог бы заиграть в Лиге 1.
— Кто из нынешних россиян из РПЛ мог бы заиграть в чемпионате Франции?
— Я бы сказал в первую очередь про Ваню Облякова. Давно его знаю, много с ним в сборной времени провел, – сказал хавбек «Монако».
В 11 матчах сезона Мир РПЛ на счету Облякова 4 гола и 3 ассиста за ЦСКА.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
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