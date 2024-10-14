Головин о партнерах в «Монако»: «Постоянно шутят, что не играю с сильными командами в сборной. В клубе нормально отнеслись, что нет матчей, и дальше проблем не будет, думаю»
Александр Головин высказался о приезде в сборную России.
В октябре игрок «Монако» приезжал в расположение сборной России, несмотря на то, что команда не сыграла ни одного матча. 10 октября сборная провела открытую тренировку для болельщиков, в которой приняли участие дети из Курской и Белгородской областей.
«Чаще всего [одноклубники] спрашивают, с кем играю, и постоянно шутят, что не с сильными командами.
В плане того, что я приехал в сборную и нет матчей, [в «Монако»] нормально отнеслись. Это же в любом случае вызов в национальную команду. В этом нет никаких проблем, клуб нормально относится к этому.
Думаю, и дальше проблем никаких не будет, если дальше будет какой-то похожий сбор», – сказал полузащитник «Монако» и сборной России.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Р-Спорт»
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