Головин о партнерах в «Монако»: «Постоянно шутят, что не играю с сильными командами в сборной. В клубе нормально отнеслись, что нет матчей, и дальше проблем не будет, думаю»

Александр Головин высказался о приезде в сборную России.

В октябре игрок «Монако » приезжал в расположение сборной России, несмотря на то, что команда не сыграла ни одного матча. 10 октября сборная провела открытую тренировку для болельщиков, в которой приняли участие дети из Курской и Белгородской областей.

«Чаще всего [одноклубники] спрашивают, с кем играю, и постоянно шутят, что не с сильными командами.

В плане того, что я приехал в сборную и нет матчей, [в «Монако»] нормально отнеслись. Это же в любом случае вызов в национальную команду. В этом нет никаких проблем, клуб нормально относится к этому.

Думаю, и дальше проблем никаких не будет, если дальше будет какой-то похожий сбор», – сказал полузащитник «Монако » и сборной России.