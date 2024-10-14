  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Головин о партнерах в «Монако»: «Постоянно шутят, что не играю с сильными командами в сборной. В клубе нормально отнеслись, что нет матчей, и дальше проблем не будет, думаю»
1

Головин о партнерах в «Монако»: «Постоянно шутят, что не играю с сильными командами в сборной. В клубе нормально отнеслись, что нет матчей, и дальше проблем не будет, думаю»

Александр Головин высказался о приезде в сборную России.

В октябре игрок «Монако» приезжал в расположение сборной России, несмотря на то, что команда не сыграла ни одного матча. 10 октября сборная провела открытую тренировку для болельщиков, в которой приняли участие дети из Курской и Белгородской областей.

«Чаще всего [одноклубники] спрашивают, с кем играю, и постоянно шутят, что не с сильными командами.

В плане того, что я приехал в сборную и нет матчей, [в «Монако»] нормально отнеслись. Это же в любом случае вызов в национальную команду. В этом нет никаких проблем, клуб нормально относится к этому.

Думаю, и дальше проблем никаких не будет, если дальше будет какой-то похожий сбор», – сказал полузащитник «Монако» и сборной России.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Р-Спорт»
logoМонако
logoлига 1 Франция
logoСборная России по футболу
logoАлександр Головин
Р-Спорт
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Головин о бане сборной: «Тяжело к такому привыкнуть. Но Сербия и Камерун – топовые сборные, с такими и хочется играть»
21сегодня, 08:48
Головин о соперниках для России: «Испания, Франция, Бразилия – самые сильные в мире. Хочется играть именно с такими»
512 октября, 14:48
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
FA связалась с Гвардиолой по поводу работы в сборной Англии. Тренер «Ман Сити» определится с будущим в ближайшие недели (The Times)
1 минуту назад
Глава Ла Лиги Тебас об иске против ФИФА из-за «односторонних решений»: «Мы говорим, а в итоге они делают то, что хотят. Они должны выслушать нас»
321 минуту назад
Осимхен о сборной Нигерии, застрявшей в аэропорту Ливии: «Это неуместно и бесчеловечно, начинает походить на ситуацию с заложниками. Призываю футбольные организации вмешаться»
430 минут назад
Александр Мостовой: «Назначение Тедеско в сборную Бельгии – это футбольное безобразие! Столько футбольных людей, а они подписывают человека, который даже никогда не играл»
3543 минуты назад
Винисиус – лучший игрок мира по версии FourFourTwo. Холанд и Беллингем – в топ-3, Мбаппе – 4-й, Родри – 5-й, Кейн – 6-й, Ямаль – 12-й, Хвича – 30-й, Месси – 44-й
71сегодня, 13:33
Лига наций. Франция в гостях у Бельгии, Германия против Нидерландов, Италия сыграет с Израилем
18сегодня, 13:10
Мостовой о «Соколе»: «Сначала таролога, а потом и уролога пригласите. Чистый хайп. Как в жизни бывает: люди нигде не играли, ничего не делали, а хайпом себе каким-то статус заработали»
38сегодня, 12:56
Фермин восстановился от травмы и готов сыграть с «Севильей». Участие Ямаля под вопросом
13сегодня, 12:44
Андрей Мостовой о питании в сборной: «На первых сборах с Карпиным было тяжеловато – все на пару, мегадиетическое. Сейчас стал чуть лояльнее: сахара нет, но рацион чуть шире»
12сегодня, 12:17
Сборная Нигерии бойкотирует выездной матч с Ливией: самолет команды перенаправили в другой аэропорт, игроков там продержали без еды и питья более 12 часов
27сегодня, 12:07
Ко всем новостям
Последние новости
Газзаев о сборной: «Можем проводить матчи не только с Казахстаном, но и с Беларусью, Узбекистаном и другими. РФС прилагает много усилий для поисков соперников»
5 минут назад
«Зенит» и Cosmos Hotel Group стали партнерами. В отеле Cosmos Selection Nevsky Royal Hotel открыт номер в клубных цветах
13 минут назад
Дивеев о Пьяниче в ЦСКА: «Еще покажет всем, какой он мастер. Он профессионал, видно его уровень»
18 минут назад
Горшков об интересе к футболу в России: «Он не падает, на матчах сборной всегда были аншлаги. Многие у нас живут этим видом спорта»
356 минут назад
ЦСКА о травме Файзуллаева: «Достаточно болезненный ушиб, но сегодня чувствует себя гораздо лучше. Никаких опасений нет»
1сегодня, 13:37
Неймар может сыграть за «Аль-Хилаль» в азиатской ЛЧ 21 октября. Тренер примет решение после консультации с врачом, сделавшим операцию бразильцу (ESPN Brasil)
4сегодня, 13:27
У Мартинелли отек икроножной мышцы. Вингер «Арсенала» может пропустить матч Бразилии с Перу
4сегодня, 13:13
Холанд извинился за 1:5 от Австрии: «Прошу у всех прощения, слишком плохая игра с моей стороны. Норвегия нацелена на 6 очков в ноябре»
7сегодня, 13:10
Депутат Журова о казанском «Соколе»: «Пусть ищут психолога, это больше поможет. Хороший таролог – это очень крутой психолог, который завуалировал чудом, потому что людям оно нужно»
3сегодня, 12:53
Гендиректор Серии А о пиратстве: «Последние разработки утешают, так как позволят найти отдельного пользователя и наказать его за преступление во вред всей системе»
5сегодня, 12:41